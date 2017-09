La Fondation pour la culture et les sciences s’y met

Par DDK | Il ya 57 minutes | 83 lecture(s)

La solidarité en faveur des familles nécessiteuses bat son plein dans la wilaya de Béjaïa, à la veille de la rentrée scolaire.

Aux actions de bienfaisance initiées par les organismes étatiques, comme la DAS, qui a distribué 12 600 trousseaux scolaires, la Fondation de Béjaïa pour la culture et les sciences, a prévu d’en offrir pas moins de 1 300 aux enfants issus de familles démunies. La distribution de ces trousseaux, qui contiennent le nécessaire des articles scolaires, est prévue les u 8 et 9 septembre, a indiqué le responsable de cette institution caritative. C’est grâce aux dons de bienfaiteurs et des personnes généreuses de la wilaya que cette Fondation, à vocation scientifique et culturelle, et œuvrant pour «l’essor de l'éducation communautaire, en vue d’un développement durable dans les domaines de la science, la culture, l'éducation et le travail bénévole», a pu lancer cette action de bienfaisance, a-t-on souligné. “Cet élan de solidarité s’étendra sur dix communes de la wilaya”, a affirmé un membre actif de cette association caritative. Il s’agit des municipalités d’Oued Ghir, Akbou, Seddouk, Adekar, Souk El Tenine, Tizi N’Berber, Boukhelifa, Aokas, Béjaïa et Chellata. Par ailleurs, l’APC de Béjaïa a consacré, pour sa part, une enveloppe financière de l’ordre de 600 millions de centimes, reversée au profit d’écoliers issus de familles démunies de la commune du chef-lieu de wilaya, a annoncé un élu municipal. En tout, pas moins de 6 126 écoliers, recensés à travers 49 écoles primaires de la commune de Béjaïa, bénéficieront de cette action de bienfaisance. La liste des écoliers concernés par cette aide a été élaborée, informe-t-on, par les directeurs des écoles en collaboration avec les associations des parents d’élèves.

B. S.