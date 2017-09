Taourirt réhabilite sa fontaine

Par DDK | Il ya 58 minutes | 106 lecture(s)

Les actions de solidarité et d'entraide entre villageois se manifestent de plus en plus ces derniers temps, et ce dans plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa. Cela a créé, bien entendu, une émulation entre les villages. Comme un effet boule de neige, l'on assiste à des volontariats, ici et là, dénotant un regain d'intérêt pour les affaires de la cité et cette volonté d'aller de l'avant, en se prenant en charge soi-même. En effet, il ne se passe presque pas un jour sans que l'on signale des volontariats dans les différents villages et villes de la wilaya. Ces actions collectives vont du nettoyage des rues et artères au ravalement de façades en passant par l’aménagement des cimetières, le captage de sources et le bétonnage des ruelles... À l'exemple du village Taourirt, situé dans la commune de Tamokra, à 90 km au Sud-ouest de Béjaïa, où les habitants, en prenant le taureau par les cornes, ont initié, récemment, une action de bénévolat qui a consisté en la réhabilitation de la fontaine du village, tombée jusque-là en désuétude. Appelée localement "Tala Isumar", cette fontaine connaissait une fuite d'eau importante à cause de la vétusté des conduites qui acheminaient son eau vers le robinet. L'eau fuitait de partout, créant des mares dans les alentours, lesquelles stagnaient en devenant glauques et pestilentielles. Ce spectacle désolant, qui a duré un bon bout de temps, a fini par "secouer" les villageois, lesquels ont convenu de réhabiliter, par l'entremise du mouvement associatif local, cette fontaine pour l'intérêt général. C'est alors qu'une action de volontariat a été entreprise, dernièrement, par leur soin en vue de redonner une seconde "jeunesse" à ce point d'eau qui a toujours été d'un grand secours pour les habitants en cas de rupture de l'alimentation en eau potable sur les réseaux de distribution. Ainsi, "Tala Isumar" a été rénovée et réaménagée avec l'installation de nouvelles conduites et un look remodelé.

Syphax Y.