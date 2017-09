Nouveau look pour la poste

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La station balnéaire d’Aokas accueille, chaque saison estivale, des dizaines de milliers de touristes. Pourtant, beaucoup de secteurs ne répondent plus à la demande des usagers. C’est le cas du secteur des postes qui a, longtemps, battu de l’aile. À la fin de l’année dernière, il a été procédé à l’ouverture d’une agence postale à la cité dite des 215 logements, avant que des travaux d’aménagement de la poste principale de la ville ne soient entamés, quelques semaines plus tard. Le chantier a été ouvert en décembre et quelques intempéries et, probablement, une négligence dans les travaux ont fait que la poste d’Aokas, new look, n’ouvrira ses portes que, sans doute, à la fin du mois en cours. Pourtant, les délais de réalisation étaient fixés à un semestre, tout au plus. L’important est que ces travaux aient lieu et que les usagers ne soient plus confrontés à des contraintes induites par l’exigüité, la détérioration de la structure ou même, le manque de personnel. Désormais, un hall de près de 80 m² servira d’espace pour la clientèle. Ainsi, six guichets, assez espacés les uns des autres, seront mis à sa disposition. Pour le personnel de service, hormis le bureau du receveur, la nouvelle poste disposera de trois autres bureaux, ce qui mettra de bonnes conditions de travail à l’ensemble des agents du bureau de poste. Il faut souligner que la poste d’Aokas a, depuis la nuit des temps, servi de point de chute de la majorité des habitants des daïras de Tichy, Aokas, Souk El Tenine et même de certains citoyens de la commune de Kherrata, mais aussi à ceux venus de l’autre commune voisine de Mansouriah, relevant de la wilaya de Jijel. Ce flux d’usagers a fait que les agents de la poste d’Aokas arrivent parfois à enregistrer presque un millier d’opérations. Avec son extension et aménagement, ce bureau de poste nécessiterait un renforcement en effectif. Celui-ci permettra, également, de passer au système de brigades pour une plus grande plage horaire d’ouverture, au grand bonheur de la population. Par contre, ce qui est regrettable, c’est l’abandon de l’ancienne agence Actel, située à l’intérieur de l’assiette foncière de la poste, qui aurait pu être récupérée pour servir dans le cadre de l’extension de ladite poste.

A. Gana