Manque de places à Ibachirene

Le manque de places pédagogiques pour le préscolaire s’est posé avec acuité à l’école primaire d’Ibachirene, dans la commune de Oued Ghir, durant cette rentrée scolaire. C’est à cause du nombre élevé de demandes d’inscription, a-t-on appris d’un parent d’élève, déçu d’apprendre qu’il ne pourra pas inscrire son enfant en classe de préscolaire. « J’ai été surpris et contrarié d’apprendre que le nombre de places disponibles pour la classe du préscolaire soit en deçà de la demande exprimée au niveau de l’école primaire de notre village. Le directeur m’a expliqué qu’une seule classe est ouverte au préscolaire et, du coup, il ne pourrait pas prendre en charge toutes les demandes d’inscriptions formulées, qui dépassent largement le nombre de places pédagogiques disponibles », a souligné ce parent d’élève. Il n’est pas le seul à être inquiété pour la scolarité de son enfant. « Il y a plusieurs autres parents d’élèves qui sont concernés par ce problème », a-t-il affirmé. Loin de baisser les bras, ces parents sont déterminés à se battre jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée en faveur de leur progéniture. « Nous avons rencontré le directeur de cet établissement scolaire pour lui demander de tenter de trouver une solution. Il a pris l’initiative de contacter la direction de l’éducation pour lui soulever ce problème. Les responsables locaux de ce secteur lui ont demandé de les saisir par écrit afin qu’ils puissent à leur tour solliciter officiellement un poste budgétaire en vue d’ouvrir une deuxième classe de préscolaire. C’est cette piste qui est suivie pour le moment. Nous attendons la réponse de la tutelle », a indiqué notre interlocuteur. Par ailleurs, ces parents d’élèves ont interpellé le P/APC de leur commune pour solliciter son intervention. « Nous sommes également allés voir le P/APC pour demander de porter notre souci auprès des autorités concernées. Il nous a promis de faire tout pour équiper la salle de classe de l’ameublement nécessaire, comme les tables, une fois la direction de l’éducation ait affecté un enseignant pour le besoin d’ouvrir une deuxième classe de préscolaire », a ajouté notre source. En effet, l’école primaire d’Ibachiren ne dispose pas de tables supplémentaires pour ouvrir une deuxième salle de classe. Il est utile de noter que le préscolaire, appelé aussi l’enseignement préparatoire, est obligatoire en Algérie.

