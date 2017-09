Hydraulique et travaux publics au programme

Par DDK | Il ya 48 minutes | 77 lecture(s)

L’hydraulique et les travaux publics sont les secteurs qui absorberont l’essentiel des subsides affectés au profit de la commune de Sidi Ayad, au titre de l’exercice 2017 des plans communaux de développement (PCD), apprend-on de bonne source. Les projets d’assainissement se taillent la part du lion nous confie-t-on. « Trois opérations sont envisagées », fait-on savoir. Il s’agit de la réalisation d’un réseau d’assainissement pour raccorder le quartier Issiakhen, à la périphérie du chef-lieu de la commun ; la réfection et l’achèvement du réseau du village de Sidi Ayad, de même que la pose d’un nouveau réseau pour assainir les habitations se trouvant sur l’axe compris entre le quartier Azroug et El Hara Ouadda, dans le prolongement du périmètre urbain du chef-lieu de la commune. En matière d’adduction d’eau potable, indique-t-on, un seul projet est inscrit. Il consiste en la réfection du réseau de distribution desservant le chef-lieu communal. Les opérations de travaux publics retenues au programme, sont en rapport avec l’aménagement et la consolidation de la route menant vers la localité Amechenoua et l’aménagement urbain au profit de la localité Hadjidj. Enfin, l’école primaire de Hammam Sidi Ayad a bénéficié d’une cagnotte, pour couvrir les travaux de réfection du sol de sa cantine, dira-t-on.

N. M.