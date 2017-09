Un budget pour la bibliothèque communale

Par DDK | Il ya 48 minutes | 84 lecture(s)

Le projet de la bibliothèque communale d’Ighil Ali, implanté dans le périmètre urbain de l’agglomération du chef-lieu, a bénéficié d’une rallonge budgétaire pour son achèvement. « Cette provision budgétaire nous a été accordée par la wali, à la faveur de sa dernière visite de travail et d’inspection dans la région », nous fait savoir M. Djoulait, le premier magistrat de la commune. « En contrepartie, informe le maire, l’APC s’est engagée à achever les travaux dans un délai de six mois ». D’après l’édile communal, les subsides consentis couvriront la réalisation des corps d’état secondaires, ainsi que les travaux de finition. Il est à rappeler que ce projet de bibliothèque est inscrit depuis 2006. Une autorisation-programme émanant des fonds communs des collectivités locales (FCCL), lui a été affectée. Néanmoins, le retard accusé par le démarrage du chantier a entrainé des surcouts, lesquels ne sont pas couverts par la dotation budgétaire. Le projet a donc été livré à l’abandon, sitôt les crédits épuisés. Ainsi, il aura fallu des lustres de poireau, pour que la relance de cette bibliothèque soit inscrite dans le programme de la collectivité locale. « Nous n’avons jamais cessé de cultiver le secret espoir que ce projet soit mené à bon port, pour le plus grand bien de la culture et de la jeunesse », dira sur une pointe d’enthousiasme, un citoyen d’Ighil Ali, résidant au quartier Ath Saci. « Onze ans que cela dure, mais tout est bien qui finit bien. Il faut prier Dieu, pour que cette bibliothèque soit achevée et livrée dans des délais raisonnables. Ce temple de la culture n’est-il pas la promesse d’une jeunesse instruite et cultivée ? », renchérit un autre habitant de la commune.

N.Maouche