Des dizaines de foyers attendent toujours à Akfadou

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

L’APC d’Akfadou a recensé à travers les différents villages et localités de la commune, 82 foyers non raccordés au réseau électrique, apprend-on auprès des responsables de la municipalité. «Ce sont des habitations éparses, réalisées principalement dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural financé par le fonds national du logement », nous fait savoir M. Hadadou, le premier magistrat de la commune. Les responsables de la municipalité ont indiqué que l’alimentation de ces foyers n’est pas encore à l’ordre du jour. Par conséquent, les villageois tentent de se tirer de la mauvaise passe, en recourant à des solutions de fortune. « L’unique et seule solution qui nous reste, en attendant un branchement en bonne et due forme, c’est de nous alimenter à partir de maisons voisines, en bricolant des lignes provisoires », révèle un citoyen du village Imaghdassen. « Il faut bien trouver une solution pour avoir de la lumière à la maison et faire tourner les appareils électriques. Pour autant, cette situation ne peut pas durer éternellement », souligne un autre habitant qui a construit dans le cadre du programme FONAL. En attente de raccordement à l’électricité, d’autres citoyens de la circonscription pestent contre leur sort, tout en appelant de leurs vœux une prompte intervention des pouvoirs publics, pour mettre un terme à leur calvaire. « L’état ne devrait pas nous abandonner au milieu du chemin. La réalisation d’un projet d’habitation appelle nécessairement la disponibilité des commodités de base, comme l’eau et l’électricité », clame-t-on. Il est à rappeler par ailleurs, que 14 opérations d’électrification rurale ciblant 14 villages, sont actuellement en phase d’exécution. Lancé courant 2016, le projet a atteint un taux d’avancement satisfaisant, dira-t-on.

N. Maouche