Et la lumière fut après… 25 ans !

Quelle fut grande la joie des habitants du village Ighzer Oufernou, dans la commune côtière de Melbou, jeudi dernier. Plus d’une vingtaine de foyers ont été, enfin, raccordés au réseau électrique, après plus d’un quart de siècle d’attente. Plusieurs citoyens de ce village ont exprimé leur soulagement après la concrétisation du projet d’électrification de leurs foyers par les autorités locales. Le long combat mené par les habitants d’Ighzer Oufernou, structurés dans leur association « Awal Issawal », n’ont jamais cessé d’interpeller les responsables locaux quant à leur doléance qui a connu, ainsi, son épilogue jeudi dernier. Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, s’est déplacé lui-même au niveau de cette localité pour partager la joie de ces habitants. Par ailleurs, ces mêmes citoyens, profitant de la présence du chef de l’Exécutif de wilaya, ont soulevé une autre insuffisance, qui n’est pas des moindres. Il s’agit du non raccordement au réseau du gaz de ville. M. Hattab se voulait rassurant en promettant que leur village sera très bientôt raccordé au gaz naturel. « Ce problème sera réglé très bientôt, puisque le projet de réalisation d'un gazoduc, dont les travaux ont été suspendus suite à l'opposition des citoyens à Tidhelsine, est en très bonne voie », a affirmé la cellule de communication de la wilaya. Ce problème d’opposition a été résolu, souligne la même source, après l'intervention du wali de Béjaïa. «Le wali a déterré le dossier et initié de multiples réunions, qui ont été suivies de sorties sur site pour vérifier le deuxième tracé proposé, en présence du directeur régional de l'entreprise GRTG. Le ministère de l'énergie a donné son avis favorable », a-t-on indiqué. À noter que la réalisation de ce gazoduc, dont les travaux sont à l’arrêt depuis plus de huit ans, va permettre le raccordement de plus de 5 000 foyers en gaz de ville, dans les régions de l’est de la wilaya.

