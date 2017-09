La réhabilitation de la ZAC de Mizeb traine

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La zone d’activité (ZAC) de Seddouk, située au niveau de la localité Mizeb, à la périphérie de l’agglomération du chef-lieu communal, a bénéficié d’une autorisation de programme d’un montant de 4,5 milliards de centimes depuis quatre ans déjà.

Une somme de 4,5 milliards de centimes a été mobilisée grâce à la mise à contribution des programmes sectoriels de développement, cette provision budgétaire est destinée à une vaste opération de réhabilitation et d’aménagement du site. Entre autres travaux programmés, il est question du raccordement de la ZAC au réseau du gaz naturel, l’adduction d’eau potable, la réalisation de l’éclairage public, le revêtement des accès, ainsi que divers aménagements. Néanmoins, l’avancement des travaux laissent perplexes, «les travaux ont été engagés il y a plusieurs mois. Ils avancent à cadences contrastées, avec des taux de réalisation oscillant entre 30% et 70% », informe-t-on. La ZAC de Mizeb, dont on escompte qu’elle redynamisera l’activité économique locale, enregistre un faible taux d’exploitation, dira-t-on. «Sur une vingtaine d’operateurs qui ont pris possession des lots de terrain, 5 ou 6 seulement ont jusqu’à présent déployé un investissement », fait savoir M. Tigrine, maire de Seddouk. «Nous avons bon espoir, enchaine-t-il, que la réhabilitation de cette ZAC encouragera les autres investisseurs à se lancer à leur tour dans la création d’activités, puisqu’ils trouveront toutes les commodités nécessaires ». Les responsables de l’APC se disent certains que l’exploitation optimale de ce pôle d’activité, ouvrira des perspectives prometteuses pour le développement de toute la région. Contacté par nos soins, un patron d’industrie qui bénéficiait d’une concession à la ZAC de Mizeb, a déclaré que l’opération de réhabilitation en cours, est une condition sine qua none pour amorcer un décollage économique : «cette ZAC est laissée durant plus de 20 ans en friche. Cela n’a pas encouragé les operateurs à faire fructifier leurs actifs. Une fois cette hypothèque levée, les choses seront radicalement différentes», affirme-t-il, en se disant prêt à relancer son affaire.

N. M.