La DUC ? L’OPGI ? Qui doit payer ?

Ils attendent depuis bientôt 4 ans. Les bénéficiaires des 15 logements sociaux, à Barbacha centre, ne parviennent pas à intégrer leurs nouvelles demeures qui sont restées sans électricité à ce jour, faute d’un transformateur.

En effet, le non payement par la DUC des frais, avoisinant les 780 millions de centimes, du transformateur qui devait alimenter l’immeuble, livré en décembre 2014, n’a de ce fait pas été raccordé, apprend-on de certains bénéficiaires. « Nous sommes allés voir tous les responsables concernés, chacun d’eux nous fait avancer un prétexte qui nous laisse perplexe, alors que nos appartements commencent dores et déjà à se dégrader », dira-t-on. Selon nos interlocuteurs, « le responsable de la Sonelgaz nous a fait savoir que ses services sont prêts à l’installation du transformateur à condition que l’on procède d’abord à l’acquittement des frais par l’OPGI qui afficherait son refus de payer ce montant». L’espoir de ces malheureux bénéficiaires pris en otage dans un engrenage bureaucratique est accroché à un ultime terrain d’entente entre les deux organismes susnommés, dans un seul but d’en finir avec ce problème de transformateur. Cela ne fera que rendre l’espoir et la joie à ces familles lasses de continuer encore à vivre dans des habitations précaires, alors que les logements qui leurs sont attribués y sont fin prêts, ou presque. Histoire aussi d’assurer une bonne stabilité sociale combien nécessaire, les pouvoirs publics devraient s’y pencher.

Nadir Touati