Manque cruel d’infrastructures sportives et de loisirs

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le secteur de la jeunesse et des sports dans la commune d'Ighil Ali, située à 93 km au sud-ouest de Béjaïa, connaît des insuffisances flagrantes en matière d'infrastructures sportives et d'équipements destinés à la culture et aux loisirs. Seule une maison de jeunes y est implantée, mais qui manque de tout. Un stade communal vétuste meuble, cahin-caha, les loisirs des jeunes de la localité. Ce grand village, appelé aussi la capitale des Ath Abbas, compte environ 7000 habitants. Hélas, beaucoup de projets destinés à la masse juvénile se trouvent toujours en suspens, malgré les multiples tentatives des autorités locales de débloquer la situation. Il s'agit, entre autres, des auberges de jeunes et de stades qui sont restés sans suite à nos jours. En effet, il était question de réaliser des auberges de jeunes dans les localités d'Ighil Ali, Mouka, Bouni et el Kelâa. Ce dernier village en a grandement besoin, puisqu'il reçoit des visiteurs et des touristes, lesquels ne trouvent pas où se loger pendant leur séjour. Ils sont obligés parfois d'être pris en charge par les généreux habitants de ce village perché à près de 1200 mètres sur un immense rocher. Lors de la cérémonie de commémoration du décès du célèbre résistant cheikh El Mokrani, les délégations venues de loin auraient été hébergées dans l'enceinte de l'ancienne école coranique, inaugurée par le cheikh Ibn Badis lui-même, dans les années 1930. Sur un autre registre, on déplore aussi l'inexistence des foyers de jeunes dans les villages de cette commune, à l’instar de Tabouâanant, Belayel, Zina, Mouka et autres. Les jeunes de ces localités haut-perchées s'ennuient à longueur de journées, surtout pendant les vacances scolaires, où ils ne trouvent pas de dérivatifs et de lieux de distraction. «Nous ne sommes vraiment pas gâtés, nous, les jeunes de la commune d'Ighil Ali. Nous demandons aux autorités de wilaya de se pencher sur notre situation en réalisant des infrastructures comme les terrains de proximité, les foyers de jeunes, etc.», souhaite un jeune de Tabouâanant.

Syphax Y.