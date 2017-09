Au chevet des nécessiteux...

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Louable est l'initiative entreprise par l'association caritative «Cœur généreux et main tendue» de la wilaya de Béjaïa, qui a volé au secours des familles nécessiteuses et aux maigres ressources financières. Une opération de bienfaisance a lieu, le week-end dernier, au profit de ces familles pour les aider à affronter, un tant soit peu, les nombreuses dépenses imposées par l'actuelle rentrée scolaire. La première action menée par les membres actifs de cette association, fut la distribution de pas moins de 130 bons d'achat d'articles scolaires à des familles démunies ayant des enfants scolarisés. «Ce sont des familles que nous accompagnons tout au long de l'année. Ces bons d'achat leur permettront d'acquérir librement des kits scolaires au profit de leurs progénitures scolarisées», a indiqué Mebrouk Azibi, l'un des membres de cette association, dont l'une des missions principales est d'assister les familles nécessiteuses faisant face à des besoins socio-économiques. Par ailleurs, «Cœur généreux et main tendue», qui a lancé, le week-end dernier, une opération de collecte de fournitures scolaires, a distribué, aussi, un total de 30 trousseaux scolaires à des écoliers issus de familles démunies. «Chaque année, notre association lance une collecte de fournitures scolaires pour venir en aide aux enfants nécessiteux. L'an dernier, des bienfaiteurs nous ont offert quelques 110 trousseaux. Jusqu'à présent, nous avons collecté et distribué une trentaine de trousseaux scolaires. Cette opération continue», a affirmé notre source. Cet élan de solidarité, en faveur des personnes démunies, a été rendu possible grâce à la générosité et la compassion d'amis bienfaiteurs de cette association. «Nous remercions vivement nos fidèles bienfaiteurs d'avoir participé à cette opération de collecte de fournitures scolaires au profit d'enfants vivants dans des familles défavorisées matériellement», a tenu à remercier notre interlocuteur.

B. S.