La daïra et la RN9 fermées

à Souk El-Ténine, sur la RN9, reliant Béjaïa à celle de Sétif, la route a été fermée à la circulation automobile depuis lundi, à quelques mètres du siège de la daïra et ce pour exiger le maintien de la liste des bénéficiaires des 200 logements sociaux. Le blocage a lieu à proximité de la bretelle menant vers le village agricole et les protestataires ont veillé tard dans la nuit du lundi avant de revenir le lendemain pour continuer leur action de contestation en procédant à la fermeture de le route pour la deuxième journée consécutive. Cette fermeture a engendré un blocage et une paralysie du trafic routier. D’Aokas jusqu’au lieu dit Bouakraz, sur la RN9 reliant Béjaïa à Sétif, et jusqu’à Melbou, au niveau de l’autre route, la nationale n°43 reliant Béjaïa à Jijel, des centaines de camions semi-remorques transportant des marchandises ainsi que des véhicules sont bloqués, d’un côté comme de l’autre. Les protestataires, que nous avons rencontrés sur les lieux, expliquent leur action par le fait que les autorités tardent à remettre les clés aux bénéficiaires. «Je suis un père de famille, j’habite avec mon père dans une petite maison, je n’arrive pas à supporter cette situation, on a beaucoup patienté, ils doivent (les autorités, ndlr) nous remettre les clefs en urgence», fulmine Amar B., l’un des bénéficiaires. «Nous sommes capables d'installer des tentes ici jusqu’à la satisfaction de notre revendication», déclare de son côté un quinquagénaire.

