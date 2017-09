Mechkoura patauge dans les insuffisances

Par DDK | Il ya 36 minutes | 85 lecture(s)

La commune de Timezrit, située à 50 km de Béjaïa, est confrontée à un sous-développement criant. Composée d'une trentaine de villages, le cadre de vie s'y est variablement dégradé. Cette commune n'arrive toujours pas à retrouver ses marques. Il ne se passe presque pas une semaine sans que les habitants de telle ou telle localité ne manifestent leur courroux, et ce pour diverses raisons liées essentiellement à la dégradation des conditions de vie. La dernière action en date, a été enregistrée, dimanche dernier, où les habitants du village Mechkoura ont procédé à la fermeture des sièges de la daïra et de l'APC pour protester contre «les promesses non tenues de l'exécutif communal». Les protestataires déplorent, à travers cette action l'état peu reluisant dans lequel est confinée leur localité. Celle ci est aux prises avec des carences flagrantes qui touchent presque tous les volets. L'aménagement urbain a été évoqué avec insistance. Ainsi, une ribambelle d’insuffisances a été évoquée et portée avec bruit aux oreilles des responsables locaux. Des revendications qui s'articulent essentiellement sur l'état des routes «défoncées», l'absence de caniveaux et de fossés d'évacuation des eaux pluviales, l'absence de l'éclairage public dans plusieurs endroits de ce village, ce qui crée un sentiment d'inquiétude aux villageois. Il y a également la pénurie de l'eau potable enregistrée sur le réseau de distribution et, enfin, le manque du bétonnage des ruelles de la localité. Les autorités ont, de leur part, tenté de calmer les «révoltés» en leur promettant de régler tous ces problèmes dans un avenir proche.

S. Y.