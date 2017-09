L'école de Felden retapée par des jeunes

Par DDK | Il ya 37 minutes | 78 lecture(s)

L'école primaire du village Felden, situé dans la commune de Chellata, présentait, il y a quelques semaines, un aspect terne et une vue désolante à l'intérieur, tant les murs étaient décrépis. Cette situation peu reluisante, de cet établissement scolaire, a interpellé les habitants de ce village, en particulier les jeunes. C’est pourquoi ils ont procédé aux cotisations pour l'achat de tout le matériel nécessaire afin de lui redorer le blason. Ainsi, un collectif de jeunes bénévoles dudit village a initié les travaux de réfection et de ravalement de façades de cette école. Durant trois jours, soit du 6 au 9 septembre derniers, ce groupe de jeunes a réussi à transformer un établissement scolaire vétuste et morne en un tout autre. L’école est ainsi rénovée et ravalée de fort belle manière ! Une nouvelle couche de peinture, des fresques, une fontaine chichement décorée, du mobilier retapé et repeint, aussi des toilettes complètement refaites de fond en comble. Les petits écoliers ont été agréablement surpris, au lendemain de la livraison des travaux, d’avoir une école complètement requinquée à leur grand étonnement et satisfaction. Cette action collective et solidaire, rare de nos jours, a été saluée dans toute la région. «La réfection de la façade de l'école de notre village a été rendue possible grâce aux cotisations et aux efforts des jeunes, qui ont prouvé encore une fois qu'ils peuvent faire des miracles pour peu qu'on leur donne les moyens et, surtout, leur faire confiance.», saluera un habitant du village. «Même si la réhabilitation de cet établissement devrait être du ressort des autorités communales, l’important, à présent, est que nos enfants soient ravis de ce nouveau look et de la propreté leur école. Pourvu qu'ils réussissent dans leur scolarité», note avec satisfaction un parent d'élève de ladite école. Par ailleurs, il est à relever qu'une action de volontariat consistant en le nettoyage des rues de ce village a été initiée, par les jeunes de la localité, où 500 sacs de déchets en tout genre, composés essentiellement d'emballage de boissons alcoolisées, ont été ramassés.

Syphax Y.