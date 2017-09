Hommage à feu Adrar Madjid aujourd’hui

Par DDK | Il ya 22 minutes | 79 lecture(s)

L’association culturelle Azday Adelsen n’Weqqas organise, aujourd’hui Samedi à partir de 13 heures, au centre culturel Rahmani Slimane d'Aokas, une activité en hommage à l'artiste-chanteur feu Adrar Madjid, décédé le 1er août dernier. Le programme comprend des témoignages de ses amis et l'interprétation de chansons du défunt par les artistes de la région. Son cousin Adrar Malek dit Aêmouche, Medjdoub Nacer, Chekkal Aziz, Bellouze Salim, Mersel Karim et d’autres animeront le côté musical. Il y aura également de la poésie. Tairi Farid dit Hemana, Douadi Akli, Hassani M’hamed et Chabane Mohand déclameront quelques poèmes en hommage au défunt. Un autre hommage a été rendu à feu Berkouk Azzedine, cet autre artiste d’Aokas qui a quitté ce bas monde en cette année 2017.

A. Gana