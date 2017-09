Les bénéficiaires bientôt connus

Par DDK | Il ya 23 minutes | 77 lecture(s)

L’affichage des bénéficiaires des 65 logements achevés, depuis peu à Melbou, interviendra bientôt, selon des sources crédibles. La Commune de Melbou, après plus de dix ans, va bénéficier de logements. Des logements, au nombre très réduit, ne seront pas pour satisfaire les 1800 demandeurs en attente. Selon des indiscrétions, le nombre de logements construits, à savoir les 65 unités, reste en deçà des espérances de tous ceux qui logent dans des habitats précaires ou qui n’ont pas d’abri du tout. Déjà que les huit familles sinistrées d’Ait-Khelifa, logées depuis les intempéries de février 2012 au niveau du camp de vacances «Médifil» en bord de mer dans des conditions déplorables, attendent avec impatience d’être relogés en priorité; ce qui va diminuer le nombre de logements et compliquer la tâche de la commission d’attribution de la daïra de Souk-el-Tenine. Mais d’après le chef de cette daïra, questionné sur ce sujet : «personne n’aura la priorité durant la distribution de ces soixante-cinq logements. Toutes les demandes seront étudiées au cas par cas et les plus méritants seront sélectionnés». Et de poursuivre, «le travail des brigades d’enquête est terminé, reste seulement l’attribution de ces logements pour les bénéficiaires qui interviendra juste après la période des congés». Devant l’ampleur de la demande, il ne sera pas facile d’achever l’étude de tous les dossiers et de déterminer rapidement et efficacement les bons bénéficiaires; il faudra du temps et les demandeurs s’impatientent. Aussi, avec ce nombre réduit de logements à attribuer, beaucoup seront surement déçus. Espérons seulement qu’une solution adéquate sera trouvée rapidement pour éviter d’autres actions de rues similaires à celles qu’a connues la commune voisine de Souk-El-Tenine, car les usagers de la route sont à bout et que pour eux toute distribution de logement est perçue comme un cauchemar. Saïd M.