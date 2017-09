Ouverture d’un service de contrôle médical

Par DDK | Il ya 22 minutes | 68 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les assurés sociaux habitant la daïra d'Ath Maouche ! La CNAS de Béjaïa a informé, récemment, de l'ouverture d'un service pour le contrôle médical au niveau de l'antenne de la CNAS, au chef-lieu de daïra et de commune d'Ath Maouche, lequel est opérationnel depuis la journée de lundi dernier. Ce service, qui n'existait pas au niveau de cette antenne, ouvre ses portes les lundis et mercredis seulement, et ce de 8h à 12h pour recevoir les dossiers médicaux ainsi que pour le contrôle médical. Le personnel afférent a été installé dans cette structure pour mener à bien la tâche qui lui est dévolue. Cette mise en service du contrôle médical au niveau de cette antenne des assurances pour salariés a été reçue avec beaucoup de soulagement et de satisfaction, même si l'on estime que deux jours de fonctionnement par semaine «sont peu» comparativement au nombre d'assurés sociaux qui se chiffre en centaines de personnes entre salariés et ayant droits. «Ce n'est guère une mauvaise chose que d'ouvrir le service du contrôle médical ou la médecine de travail, du moment que par le passé cela avait fait défection. Néanmoins, le fonctionnement de ce service sur deux jours seulement (lundis et mercredis, ndlr) reste insuffisant, vu le grand nombre d'assurés sociaux au niveau de notre daïra. Cela risque de provoquer une tension et une grande affluence des assurés sociaux. Toutefois, l'ouverture de ce service va nous épargner le déplacement jusqu'à la CNAS de Seddouk, car la distance entre les deux localités est de 25 kms avec toutes les charges que cela induit pour nous!», estime un assuré social d'Ath Maouche-centre.

S. Y.