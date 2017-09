Journées portes-ouvertes sur la formation professionnelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le Centre de formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA) de Tazmalt a abrité, mercredi et jeudi derniers, des journées portes-ouvertes destinées aux jeunes qui ont quitté les bancs de l'école. Ainsi, durant deux journées, le CFPA Ahcène Méziane, situé dans la ville de Tazmalt, a été le point de chute de dizaines de jeunes des deux sexes, venus s'informer et s'inscrire sur la liste de candidature pour bénéficier d'une formation de choix. La nomenclature proposée pour cette session de septembre est riche et variée, et beaucoup de jeunes avaient, ainsi, l'embarras du choix. "J'ai le niveau terminale et j'hésite vraiment entre deux formations qui me plaisent. Pour tout dire, mon cœur balance entre la gestion des stocks et la comptabilité, mais je vais me faire conseiller pour me décider », affirme un jeune rencontré sur les lieux. Pour aider les jeunes désirant suivre une formation, des points d'information et des ateliers ont été installés à l'entrée et sur l'allée principale du CFPA, où une foule de jeunes les a pris d'assaut, d'autant que les journées de mercredi et jeudi coïncidaient avec les jours du marché hebdomadaire qui se tient à Tazmalt, d'où l'affluence qu'a connu le CFPA les 13 et 14 septembre derniers. Les formations proposées sont scindées en deux types : résidentielles et par apprentissages. Il y a tout un éventail de formations qui sont proposées à la masse juvénile comme : l’électricité automobile, l'électricité bâtiment, l'installation sanitaire et plomberie, comptabilité, informatique, secrétariat, prêt-à-porter, gestion des stocks, photographie...Concernant les ateliers qui sont montés par des enseignants et leurs stagiaires, ceux-là ont été mis en valeur pour montrer aux visiteurs ce que les stagiaires ont accomplis comme œuvres dans les différentes spécialités. Les présents avaient apprécié les différents ateliers de différents domaines dont : la maçonnerie, la plâtrerie, l’électricité, la boiserie, la couture, les gâteaux, l'électromécanique, la topographie, l'arboriculture, etc. Notons dans la foulée, la présence de l'association "Tighri N'Tmettut" (cri de la femme) qui a participé à ces journées portes-ouvertes en proposant une panoplie de stages au profit des femmes au foyer notamment, lesquelles peuvent bénéficier de formations diplômantes au siège de cette association sis au CSP de la même ville. Les administrations des annexes du CFPA de Tazmalt, comme celles d'Ath Mellikèche, Aït R'zine et Boudjellil étaient aussi présentes à cet événement sur la formation professionnelle. Notons, enfin, que les inscriptions pour la session septembre ont pris fin, hier samedi, alors que la rentrée professionnelle est prévue pour le 24 septembre prochain.

S. Y.