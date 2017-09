Des abribus vandalisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les abribus d’Akbou subissent quotidiennement différents actes de vandalisme. Ces équipements ont été pourtant installés depuis peu, mais certains énergumènes sans vergogne les ont vandalisés toute honte bue. Ces abris relativement fragiles, étant fabriqués en métal et en plastique et revêtus de plaques en verre, sont, malheureusement, devenus des défouloirs pour certains délinquants. Bien qu’ils soient réparés, les malfrats n’hésitent pas à retourner sur les lieux pour les mettre à sac encore et encore. Aussi, inconvenants que déroutants, ces actes de vandalisme pèsent lourdement sur le budget de la commune, car un seul abribus coûterait pas moins de 20 millions de centimes. Nous avons parcouru plusieurs entités pour en arriver à ce constat, déjà bien connu de tous. Il est assez courant, et ce peu importe la commune, d’apercevoir bon nombre d’abribus complètement détériorés. En effet, le mobilier urbain est souvent la proie de vandales prenant un malin plaisir à les laisser dans un état lamentable. Vitres brisées, murs tagués ou encore ornés de messages plus que douteux, armatures pliées, bancs cassés…Plusieurs aubettes, notamment à la gare routière d’Akbou, n’ont pas résisté longtemps aux actes de dégradation sans que personne ne comprenne le motif de tels comportements, inciviques et irresponsables. Du coup, les usagers du transport en commun sont contraints de faire le pied de grue soit sous une pluie battante ou sous un soleil de plomb. Cette situation incongrue n’est pas du goût des habitués du transport, faisant le poireau en longueur de journées, d’autant plus que cette localité est gagnée par la poussière en été et par la gadoue en hiver. L'abribus est pourtant très apprécié des usagers puisqu'il leur permet de patienter en restant au sec et profiter d’un peu d’ombrage en période de canicule. Certains d'entre eux accueillent même des espaces publicitaires.

Bachir Djaider