Les inscriptions clôturées

Dans l’optique de la préparation de la prochaine rentrée scolaire qui interviendra durant la deuxième quinzaine du mois de septembre, le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Abdeladhim Athmane de Tinebdar a mis le cap sur cette session en lançant les inscriptions, entamées depuis deux mois et qui ont été clôturés le 16 du mois en cours. Les établissements de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya de Bgayet, qui s’adaptent à tous les publics, proposent un choix de formations dans différentes filières aussi variées les unes que les autres. C’est dans cette démarche que s’inscrit la vision de l’établissement de Tinebdar. Pour assurer une diversité de formations, une kyrielle de nouvelles spécialités ont été introduites ces dernières années dans ledit centre de formation professionnelle, afin de répondre aux besoins du marché de l’emploi local en incitant les jeunes à suivre des formations et stages pour acquérir un métier d’avenir. Les jeunes pourront désormais choisir le métier qui leur convient le mieux. Ainsi, la direction du CFPA présente des offres de formation résidentielles telles que comptabilité et gestion, électronique, secrétariat, peinture vitrerie, etc. Alors que pour les formations qualifiantes, on les propose aussi en cours de soir à l’image de : initiation à l’informatique, agent en taillage et greffage des arbres fruitiers, conduite de ruches, mise en place et entretien de l’élevage cunicole, agent d’entretien des parcs et jardins. Il est aussi offert aux femmes au foyer de suivre des cours de confection de gâteaux traditionnels, piquage et montage de vêtements, réalisation des ouvrages de broderie à la main, réalisation de plats traditionnels. Quant aux formations par apprentissage, les postulants auront le choix de suivre la formation qui leur semble répondre le mieux à leurs attentes. Au demeurant, les principales spécialités proposées sont la menuiserie bâtiment, maçonnerie, peinture vitrerie, installation sanitaire et gaz, soudage, tôlerie-carrosserie-peinture, tournage, électricité bâtiment, pâtisserie, boulangerie-viennoiserie, cuisine de collectivités, coiffure dames, coiffure hommes, installation et entretien des appareils de froid et climatisation, couture, secrétariat, comptabilité, suivi de réalisation en bâtiment. Toutefois, aux derniers jours des inscriptions, les candidats ne se bousculaient guère au portillon du CFPA de Tinebdar qui, nonobstant les affiches placardées aux quatre coins de la région, celles-ci n’ont pas incité les « jeunes chômeurs » à rejoindre les bancs de cet établissement.

Bachir Djaider