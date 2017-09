L’antenne administrative toujours pas opérationnelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’antenne administrative du village Iguerane Herrat, dans la commune de Sidi Ayad, garde porte close. Bien qu’ayant été livrée depuis de longs mois, la mise en service de cette infrastructure n’est toujours pas à l’ordre du jour. Renseignement pris, cette situation est la résultante du projet de raccordement de la bâtisse au réseau de fibre optique. Un projet inscrit, mais dont la réalisation bute sur la contrainte de son financement. « Le maitre de l’ouvrage, Algérie-Télécom en l’occurrence, nous a demandé de prendre en charge l’aspect lié au génie civil du projet, sur un linéaire de 4 km. Pour notre part, nous avons élaboré une fiche technique révélant qu’un montant de 178 millions serait nécessaire pour couvrir le coût des travaux », nous fait savoir M. Ayadi, le premier magistrat de la commune, précisant que la municipalité est incapable de supporter une telle charge. Ce statu quo, fortement préjudiciable pour la population d’Iguerane Herrat, dure depuis de longs mois, et aucune solution n’est encore en vue, pour dénouer l’écheveau. « Les pouvoirs publics se doivent d’accorder leurs violons, afin de trouver une issue à cette impasse, qui nous plonge dans l’incertitude et le désarroi », souligne sur une pointe de dépit, un jeune du village. « La construction de cette antenne de mairie a soulevé une vague d’espoir chez la population. Tout le monde pensait que les prestations de proximité que faisait miroiter cette structure, seraient vite à portée de main. Au final, tout cela n’est que mirage », se désole un autre habitant d’Iguerane Herrat. Et de suggérer : « Les responsables de la municipalité seraient bien inspirés de procéder à la mise en service de cette infrastructure, pour nous délivrer de ce supplice. Ceci, en attendant de donner un contenu concret au projet de raccordement à la fibre optique, lequel attendra probablement beaucoup de temps ».

N. Maouche