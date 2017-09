Grande campagne de nettoyage au village de Zountar

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Marginalisés et laissés pour compte par les pouvoirs publics, les habitants de la petite bourgade de Zountar ont décidé de retrousser les manches pour donner un coup de balai, ce vendredi, à leur petit village. À l’appel du comité du village éponyme, les villageois ont pris la ferme décision de consacrer leur week-end à l’opération de toilettage visant en filigrane à donner un coup d’éclat aux principales ruelles et alentours du hameau. Une initiative fortement appréciée par les riverains ayant mis du cœur à l’ouvrage pour un seul objectif qui n’est autre que de désengorger les artères des déchets et autres ordures. Le défrichement en est aussi de la partie. Dès les premières heures de la matinée, les villageois avaient envahi massivement les espaces ciblés pour nettoyer de fond en comble les ruelles et la placette du village, ainsi que l'important tronçon routier menant vers le village. « Honnêtement, je ne trouve pas les mots pour remercier tous les villageois ayant mis la main à la pâte pour que cette initiative soit une totale réussite. Nous comptons réitérer cette opération la semaine prochaine, et autant de fois que nécessaire », nous dira fièrement un habitant de Zountar. Et d’ajouter : « Ce regain d’intérêt pour la propreté des villages se doit d’être pérennisé et ne doit aucunement se limiter à des actions sporadiques ». Les villageois âgés de plus de 18 ans étaient nombreux au nettoyage des abords et l’intérieur du village, dans l’optique d’impliquer tout un chacun dans la protection de l’environnement. Cependant, des petits bambins ont voulu vaille que vaille à porter assistance à leurs ainés en participant du peu qu’ils peuvent à remplir des sacs en plastique par d’innombrables déchets. D’ailleurs, les gens du village sont agréablement surpris par la complicité et l’abnégation de ces petits enfants ayant sacrifié la matinée de leur week-end à ramasser des canettes de boissons, des boites en carton, des bouteilles en plastique…Par ailleurs, les habitants de Zountar ne sont pas à leur première action, d’autant plus que ce genre d’initiative est monnaie courante. En sus, un sursaut d’orgueil anime les jeunes de ladite bourgade qui veulent servir d’exemple à d’autres patelins.

Bachir Djaider