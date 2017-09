"Trop cher le livre scolaire !"

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Après l'achat des fournitures scolaires, des tabliers et le payement des cotisations scolaires, est venu le tour du livre scolaire qui a "achevé" bon nombre de parents d'élèves avec des prix jugés "excessifs" par leur soin. "Après le mouton de l'Aïd, les habits, les fournitures scolaires, vient maintenant le tour des livres scolaires. On dirait que nous puisons notre argent à partir d'un puits !" ironise un père de famille qui dit avoir trois enfants scolarisés à qui il devrait acheter encore des livres pour leur scolarité. Ces derniers, en plus de leur rareté, sont chers de l'avis de beaucoup de parents dont les salaires ne sont pas élevés. L'annonce des tarifs des manuels scolaires mis en vente dans les différents établissements scolaires que compte la vallée de la Soummam, pour ne citer que cette région du département de Béjaïa, a laissé la plupart des chefs de famille "sans voix", car, estiment-ils, les prix sont "très élevés" par rapport à leurs moyens financiers. Ainsi, les totaux des livres commercialisés pour les élèves de la 1ère année primaire sont de l'ordre de 815 DA. Pour ceux de la 5e année les parents devraient payer un peu plus avec 1810 DA. Pour les élèves de la 4e année moyenne l'ensemble des livres scolaires coûtent pas moins de 2500 DA et enfin pour les élèves de la terminale (nous avons calculé ici les prix des livres pour la branche des sciences de la nature) le total à payer pour les livres scolaires est de l'ordre de 3500 DA. " Celui qui a trois ou quatre enfants scolarisés il doit vraiment se cogner la tête contre le mur ", regrette un citoyen d'Ouzellaguen. Ce sont là quelques exemples des tarifs communiqués par la tutelle aux établissements scolaires au niveau national. Devant cette situation pour le moins "préoccupante" et face à la paupérisation galopante de pans de la société, des associations culturelles et caritatives, des bienfaiteurs et des anonymes ont tenu à mettre gracieusement à la disposition des élèves issus notamment de milieux défavorisés, des centaines de livres scolaires pour leur permettre de suivre dans les conditions requises leur scolarité. Plusieurs actions ont été enregistrées dans presque toutes les communes du département de Béjaïa.

S. Y.