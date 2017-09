Des formations en agriculture pour les jeunes

Par DDK | Il ya 43 minutes | 69 lecture(s)

Des formations en agriculture pour les paysans et les jeunes sans niveau d'instruction et sans contrainte d'âge, grâce au concours de l'association des agriculteurs "Tazerajt" de la daïra de Tazmalt en collaboration avec le CFPA de Tazmalt. En effet, cette association a pris comme habitude de lancer, chaque mois de septembre, des formations en agriculture pour aider les paysans et les jeunes qui voudraient investir dans ce secteur à parfaire ou à acquérir, c'est selon, le savoir-faire dans ce domaine qui connaît un délaissement inquiétant ces derniers temps, surtout par la masse juvénile qui préfère d'autres secteurs (services, commerce, usines, etc.) Ainsi, l'association Tazerajt propose toute une liste de formations qui vont de l'élevage des cheptels (bovins, ovins, caprins, poule pondeuse et poulet de chair) à l'apiculture en passant par la taille et le greffage des arbres fruitiers, notamment l'olivier et enfin les maraîchages et la fabrication artisanale du fromage. Ces formations au terme de 3 mois de stage seront sanctionnées par des attestations au profit des futures "frais émoulus" avec lesquels "sésames" ils pourraient, s'ils le souhaitaient, bénéficier des aides agricoles (crédit bancaires, matériel et équipements agricoles,...) octroyées par l'Etat comme le FNDRA, et d’autres dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes (cnac, ansej, micro-crédit,...). L'association initiatrice de ces formations informe que la date limite des inscriptions au niveau du CFPA de Tazmalt est fixée au 26 septembre courant. Accosté au CFPA, un jeune éleveur a livré son impression à ce sujet : " je suis très intéressé par la formation d'élevage de bovins. Ma famille possède une ferme et une étable à Tazmalt et je voudrais bien m’inscrire dans cette formation pour parfaire mes connaissances dans ce domaine, qui demeure vraiment un créneau très porteur dans notre région rustique!", indique notre interlocuteur.

S. Y.