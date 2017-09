Reprise des travaux au nouveau lycée

Par DDK | Il ya 41 minutes | 68 lecture(s)

Après un arrêt qui aura duré plusieurs mois, les travaux ont finalement repris, ces derniers jours, au niveau du nouveau lycée 800/200 de Timezrit, apprend-on de sources locales. En effet, l'entreprise en charge de mener à bon port les dernières retouches pour la réalisation de cet établissement scolaire a réinvesti finalement le chantier, où il ne reste, selon toujours nos sources, que quelques travaux d'aménagement comme l'assainissement et le bitumage de l'accès vers ce lycée. Les autorités de wilaya avaient pressé, récemment, le maître de l'œuvre de livrer sous peu les travaux pour pouvoir désengorger l'ancien lycée, situé à la cité Iderraken, lequel "suffoque" avec un sureffectif d'élèves. Celui-ci est composé de plus de 1200 lycéens alors que sa capacité d'accueil est de 800 places pédagogiques. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les élèves de la localité, qui se voient, par manque de places, contraints d'aller suivre leur scolarité ailleurs dans les villes de Sidi Aïch et El Kseur, notamment. Par ailleurs, le nouveau lycée de Timezrit, qui a une capacité d'accueil de 800 places, est doté d'une demi-pension de 200 rations par jour. Structurellement, il est composé d'un bloc administratif, d'un autre pédagogique et de logements d'astreinte pour le personnel pédagogique. "Cela fait des années que nous attendons la réception de ce lycée. Les travaux reprenaient pour s'arrêter après comme dans une valse ! J'espère que cette fois-ci les travaux iront à terme pour permettre à nos enfants de suivre leur études près de chez eux et en finir avec les déplacements lointains et coûteux pour eux", affirme un habitant de cette localité.

Syphax Y.