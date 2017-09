Volontariat, après-demain, au cimetière de Bouhmed

Par DDK | Il ya 43 minutes | 76 lecture(s)

L’association Awal Issawal de la station balnéaire de Melbou compte organiser, après-demain vendredi, un volontariat au cimetière de Bouhmed, dans la localité de Tahmilt, à Tizi El Oued. Le nettoyage et le défrichement du cimetière, la plantation d’arbres pour ombrager ce lieu de repos éternel, la construction de plaques funéraires, l’installation de panneaux de prière (Douaa), la clôture de l’espace destiné à la prière des morts et, enfin, la peinture et l’aménagement des locaux et des sanitaires constitueront les principales activités de cette journée de volontariat. Cette action s'inscrit dans le cadre de la promotion et la sauvegarde des traditions des ancêtres (Tiwizi). Des initiatives qui font partie des coutumes ancestrales, lesquelles, fort heureusement, perdurent malgré la transformation des mentalités qui sont influencées, ces derniers temps, par la recherche de ses propres intérêts sans penser à la vie en société qui impose une solidarité communautaire.

A. Gana