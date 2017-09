Ichikar Sud en proie à la pollution et aux carences multiples

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La bourgade périphérique Ichikar Sud, située à 2 km de la ville de Tazmalt, est en proie à de multiples carences qui ont trait à l'aménagement urbain, en particulier. En effet, cette localité suburbaine est desservie par un chemin délabré et non réhabilité depuis des décennies. La couche bitumeuse est réduite actuellement à un tas de "lambeaux" poussiéreux qui provoquent des cahots aux véhicules. À la tombée de la pluie, ce chemin se transforme en bourbier, où la circulation devient quasi-impossible. On déplore le non bétonnage des ruelles de ce quartier populeux, où paradoxalement des villas poussent comme des champignons. L'éclairage public manque à certains endroits et les trottoirs y brillent par leur absence. Aussi, certaines habitations ne sont pas encore raccordées au réseau du gaz de ville. Par ailleurs, il est à noter que cette bourgade est nantie d'un verger oléicole impressionnant mais qui commence d'ores et déjà à se rétrécir comme une peau de chagrin. Les oliveraies cèdent du terrain devant l'avancée imparable du béton, et l'incurie de certains individus qui n'ont d'yeux que pour l'argent et le gain rapide au détriment des terres destinées normalement à l'agriculture. Sur les abords de la RN26, qui passe par cette bourgade, des terrains agricoles sont transformés en plates-formes de parpaings et autres unités de production de matériaux de construction. D'autres terrains abritent des entrepôts de déchets recyclables alors que le reste est partagé entre ateliers de lavage et de mécanique, aires de stationnement et de parcage d'engins ainsi que de carcasses de véhicules. " C'est vraiment désolant que de constater le sort infligé aux terres agricoles au niveau d'Ichikar Sud. En sus de la pollution qui y va au galop ! " regrette un habitant de Tazmalt. À juste titre, la pollution a gagné cette localité agropastorale par excellence, où les déchets et l'emballage des boissons alcoolisées ont envahis les oliveraies.

Syphax Y.