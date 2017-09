La violence en débat

Par DDK | Il ya 27 minutes | 52 lecture(s)

«La violence sociale est une réalité en Algérie». Elle a été dévoilée par Mahmoud Boudarene qui animera, aujourd’hui, au théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa, une conférence autour de son livre intitulé « La violence sociale en Algérie». L’enfant victime de violences à l’école, la femme agressée dans la rue, l’homme humilié par le chômage, les harragas, la violence dans les stades...Autant de problèmes, en fait politiques, parce qu’ils sont susceptibles d’être solutionnés. Ce sont les thèmes qui seront abordés par le conférencier qui propose de rendre au citoyen sa dignité, son autonomie et récupérer la valeur de soi. Il faut apprendre dès l’école, réapprendre la valeur du questionnement, de l’intelligence, de la responsabilité et aussi du débat public. L’auteur est psychiatre et docteur en sciences biomédicales. Il a été député durant le mandat 2007/2012. Il est l’auteur de deux ouvrages et de nombreuses contributions, dans la presse nationale, sur la vie politique et sociale en Algérie.

A. Gana