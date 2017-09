La noix à l’honneur à Ihbachen

Par DDK | Il ya 27 minutes | 58 lecture(s)

Sous le thème «La montagne et ses couleurs», le village Ihbachen dans la commune de Kendira abritera, aujourd’hui samedi, la deuxième édition de la Fête du noyer qui donnera certainement une animation et un décor particuliers à cette paisible localité, comme ce fut le cas lors de la première édition, l’an dernier.

Ainsi, cette manifestation à la fois économique et culturelle attire du monde pour découvrir les richesses agricoles de ce patelin, et aussi faire leurs emplettes en produits de terroir, et bien-sûr en ce fruit sec, le noyer, devenu un produit presque de luxe, pour son utilisation dans la fabrication des friandises et des gâteaux divers, et pour sa consommation très conseillée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Cependant, ce rendez-vous annuel est une occasion pour ce village, enclavé au piémont de la fameuse montagne de Tikintoucht, de sortir de son anonymat et de tuer la monotonie qui y règne en recevant des visiteurs de plusieurs coins de la wilaya de Béjaïa et aussi de la région de Sétif. Il s’agit aussi d’un rendez-vous économique puisque ce village est connu pour ses nombreux artisans en vannerie et de fabricants d’ustensiles de cuisine en bois qui tireront profit lors de cette fête en faisant connaitre et vendre leurs produits connus de bonne qualité. Les organisateurs vont tabler cette année sur l’ambiance et l’animation pour donner un vrai sens de fête dédiée au noyer qui fait la fierté de ce patelin et de toute la commune de Kendira, c’est dire que le village d’Ihbachen se transformera le temps d’une journée en un boulevard des arts et des artisans.

Nadir Touati