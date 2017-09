Zountar et Aït Touazi bientôt désenclavés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 47 lecture(s)

La commune de Souk Oufella a inscrit dans son plan d’action, pour le compte de l’exercice budgétaire en cours, un projet de travaux publics en rapport avec la réfection d’une partie de son réseau routier. Une enveloppe budgétaire conséquente a été dégagée, à l’effet de couvrir la réalisation de ce projet, apprend-on auprès d’un membre de l’exécutif aux commandes de la municipalité. « L’intitulé de ce projet porte sur le renforcement en béton bitumineux, du chemin communal faisant jonction entre la RN26 et le CW173 », fait savoir notre interlocuteur, avant d’ajouter : « le segment de l’axe routier ciblé par la pose d’une couche de roulement, transite par le village Zountar et se prolonge jusqu’à Ait Touazi. Les deux localités seront ainsi désenclavées ». Le responsable de l’APC souligne que le projet étrenne actuellement sa phase de consultation. « Nous avons lancé, il y a deux semaines, un avis d’appel d’offre national ouvert. Conformément aux dispositions du code des marchés publics, nous sommes tenus d’attendre jusqu’à l’expiration du délai réglementaire, pour pouvoir procéder à l’ouverture des plis, à l’examen des offres et, éventuellement à la sélection d’une entreprise réalisatrice », explique-t-il. La procédure n’est pas menée à son terme pour autant puisque, informe-t-il, une fois formalisé, le contrat sera soumis à l’approbation des services du contrôle financier. « L’ordre de service pour le démarrage des travaux prendra plusieurs mois. C’est vous dire que l’attente s’annonce encore longue pour nos concitoyens, dont je sollicite la compréhension et la patience », prévient-il. Apostrophés au village Takariets, des citoyens du village Zountar se disent disposés à endurer des mois de poireau. Pourvu, affirment-ils, que ce projet soit une réalité tangible. « Nous avons beaucoup souffert de l’état délabrée de cette route, truffé de crevasses. Maintenant que sa réfection est à l’ordre du jour, il est malvenu de faire la fine bouche », déclare un jeune de Zountar. « C’est une nouvelle réconfortante. Même s’il y a du retard en perspective, qu’à cela ne tienne. La certitude que ce projet soit réalisé dans un proche avenir, nous donne la force d’attendre », enchaine un autre villageois.

N. Maouche