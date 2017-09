Les habitants d’Aliouen nettoient leur quartier

Par DDK | Il ya 26 minutes | 47 lecture(s)

Les populations ont tendance, ces derniers temps, à ne pas trop compter sur les services des communes et à se retrousser les manches pour se prendre en charge. C’est le cas des habitants du village d’Aliouèn, dans la commune d’Aokas, qui ont décidé, ces jeudi et vendredi, de passer un large coup de balais à leur quartier. Un volontariat qui a regroupé l’ensemble des habitants pour une véritable action de solidarité. À l’aide d’un râteau, d’une pelle, d’une bêche ou tout simplement en utilisant son retro chargeur ou son camion, tous les citoyens du village, grands et petits, ont participé pour donner une autre image à leur localité qu’ils considèrent comme marginalisée. En effet, ces derniers, ils s’interrogent sur les travaux de gaz de ville qui ont été arrêtés et sur l’état lamentable de la route qui mène du chef-lieu communal à leur quartier en transitant par un autre quartier tout aussi important, Taremant en l’occurrence. Bitumée il y a des décennies de cela, cette route a été occultée par les responsables locaux alors que paradoxalement, le village d’Aliouèn avait, son fils, maire de la commune durant le mandat écoulé et un autre vice-président durant l’actuel mandat. Pourtant, il est toujours rappelé que lorsqu’un quartier a des représentants à l’assemblée, il est souvent avantagé. Eh bien, ce n’est pas le cas d’Aliouèn.

A. Gana