Absence d’éclairage public !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 48 lecture(s)

Le village Lotta est desservi par la voie ferrée. L'arrêt ferroviaire au niveau de ce village qui relève de la commune de Timezrit manque de tout.

Chaque jour, des trains passent via cette halte, où les usagers les empruntent pour se rendre vers différentes localités (Béjaïa, El Kseur, Sidi Aïch, Akbou,...). Les voyageurs, avant l'arrivée du train, s'agglutinent au niveau de cet arrêt qui, malheureusement, ne leur offre aucune commodité élémentaire soit-elle. C'est un terrain vague, pourvu d'un couvert végétal touffu qui sert de "gare" aux usagers. Le constat dans ces lieux y est "affligeant", pour reprendre la description d'un voyageur : pas de bancs, pas de quais, ni encore moins d'un abri-gare ou d'un semblant de préau où les usagers pourront s'abriter en cas de fortes pluies ou de soleil tapant fort sur les têtes ! Rien de cela. Les usagers se sentent livrés à eux-mêmes. Dans le même contexte, il est aussi à déplorer l'absence de toilettes, d'un point d'eau, de l'éclairage public,...Toutes ces carences laissent les usagers au niveau de cette localité dans l'expectative et le désarroi total. "C'est vraiment un no man's land cet arrêt ferroviaire (situé à Lotta, ndlr). Attendre l'arrivée du train relève du supplice tant il y manque toutes les commodités d'accompagnement. Des femmes, des enfants et des vieilles personnes sont contraints de se tenir debout durant des dizaines de minutes en attendant l'arrivée du train. Pis encore, il n'y a aucun poste de service dans cette halte où les voyageurs pourraient s'informer des éventuels retards ou suppression de trains. Quand un train entre dans cet arrêt, les voyageurs s’agrippent aux poignées des portails comme pour escalader "une montagne", tellement il n'y a pas de quais qui pourraient écourter la hauteur entre le sol et les hautes marches des voitures !" déplore un usager rencontré sur les lieux. "Nous demandons à la SNTF de faire un effort pour aménager une petite gare au niveau de notre localité qui compte des centaines d'usagers des chemins de fer!" préconise un autre voyageur. Syphax Y.