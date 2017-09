Ce sera trois fois par semaine

Par DDK | Il ya 45 minutes | 77 lecture(s)

La gestion des ordures ménagères se pose avec plus d'acuité dans la commune de Feraoun, sise à 45 km de Béjaïa. En effet, à l'instar de beaucoup de municipalités relevant de cette wilaya, Feraoun ne dispose pas d'un «attirail» et d'un personnel d’entretien assez éloquent pour un enlèvement optimal des déchets ménagers. L'urbanisation galopante couplée à la croissance démographique dans cette municipalité ont fait augmenter significativement la production des déchets, lesquels posent un vrai problème de salubrité. Devant le grand nombre de village à satisfaire en matière d'hygiène publique et de gestion des déchets, les autorités communales ont procédé, dernièrement, à l'affichage d'un planning d'enlèvement des ordures pour toutes les localités. Cela a eu comme conséquences «l'allongement» des délais de la levée des détritus qui se feront à raison de trois jours par semaine pour toutes les localités regroupées en «zones» de collecte. À l'exemple des villages: Tiâanserine, Ibahlal, Iguer Guendouz, Aït Ounir, Mezrirou et Tala Ouilili qui bénéficieront de l'enlèvement des immondices tous les dimanches, mardis et jeudis de chaque semaine. L'horaire des collectes est fixé à 6 heures du matin pour tous les villages. «Cette opération de collecte des ordures ménagères est certes salutaire, mais elle n'est pas suffisante à cause de son caractère alternatif. Elle touche simultanément plusieurs villages ce qui ne facilite pas vraiment l'enlèvement des déchets de façon optimale. Les ordures collectées à raison d'un jour sur deux risquent d'envahir les villages pendant les jours où l'opération n'est pas effectuée. Par exemple pour notre village Akentas, le ramassage des déchets s'effectue les samedis, lundis et mercredis. Cela demeure insuffisant, car durant les autres jours: dimanche, mardi, jeudi et vendredi les immondices vont s'accumuler dans nos rues», regrette ce citoyen du village Akentas.

S. Y.