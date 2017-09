Un foyer de jeunes projeté à Taourirt

Par DDK | Il ya 45 minutes | 66 lecture(s)

Le village Taourirt, relevant de la commune d’Akfadou, a bénéficié d’un projet d’infrastructure publique relatif à la réalisation d’un foyer de jeunes, font savoir les responsables de la municipalité. D’après le maire, l’étude technique de ce projet a été bouclée au cours de l’année 2016. La procédure pour la réalisation de l’infrastructure est en cours de lancement, apprend-on. Quant aux crédits nécessaires à la prise en charge de ce projet, indique-t-on, ils sont mobilisés grâce à la mise à contribution des ressources allouées au titre de l’exercice 2017, dans le cadre du budget de wilaya. Un projet de même nature, rappelle-t-on, est inscrit au profit du village Imaghdassen. Une enveloppe spéciale est affectée sur les Plans communaux de développement, pour la couverture de ce projet, lequel étrenne sa phase de réalisation. Rencontrés à Sidi Aïch, des citoyens du village Taourirt nous ont fait part de leur appui sans réserve à la concrétisation d’un tel projet lequel, estiment-ils, aura d’indéniables retombées positives sur le quotidien des jeunes. « À chaque fois que l’on construit un équipement de proximité, on fait reculer les maux sociaux qui guettent nos jeunes à tout bout de champs », dira un habitant de Taourirt. Et à un autre citoyen d’abonder dans le même sens : « donner à nos jeunes une chance de se rencontrer, de communiquer et de s’éclater, aura pour effet d’éloigner la tentation du vice. Autant dire, une infrastructure de ce genre, est le meilleur antidote contre la dérive». Tout en saluant cette initiative de l’APC, un quadragénaire ajoute : « après la 4G, le projet du gaz naturel et tant d’autres choses, ce foyer de jeunes arrive à point nommé, pour apporter son précieux apport au développement de notre village et à l’émancipation de nos jeunes. Nous ne pouvons qu’être comblés », s’en réjouit-il.

N. M.