Les habitants de Mihamarène réclament la fibre optique

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

La majorité des villages de la commune de Bouhamza ne sont pas raccordés au réseau de la fibre optique. Un outil qui apporte avec lui beaucoup de services comme la téléphonie, l'Internet,... ce qui contribue grandement dans le désenclavement de cette région perchée sur une zone montagneuse difficile d'accès. Le besoin de sortir de l'isolement pour s'atteler au "train" du développement se fait, ainsi, de plus en plus sentir dans cette commune, où des villages entiers sont réduits, actuellement, à l'enclavement et à un marasme qui ne dit pas son nom. Cette municipalité peuplée d'environ 20 000 habitants compte pas moins de 25 villages, où le cadre de vie des habitants y est peu reluisant. Cependant, maintenant que le progrès «n'attend plus personne», des voix se sont élevées parmi les citoyens de la localité pour presser les pouvoirs publics afin de bénéficier de ce moyen moderne, mais combien vitale. Les jeunes de cette localité, qui se morfondent dans le vide culturel et le manque de lieux de loisirs à cause de la rareté des espaces culturels et sportifs, voient en la fibre optique et les technologies de l'information et de communication un dérivatif de taille et un moyen efficace pour fuir le vide et le spleen. Ainsi, après les citoyens du village Mahfouda, est venu le tour des villageois de Mihamarène pour demander à ce que leur village soit raccordé et branché à la fibre optique pour sortir de l'isolement et «conquérir» le monde via l'Internet ! «Nous avons saisi l'ACTEL d'Akbou et les autorités via une demande-pétition, pour leur demander de raccorder notre village au réseau de la fibre optique comme nos semblables des autres régions de la wilaya de Béjaïa. Cet équipement est tant réclamé par les jeunes, notamment les élèves qui ont besoin de l'outil Internet pour leur scolarité. Nous gardons l'espoir que notre requête soit prise en compte par l'ACTEL d'Akbou», nous informe l'un des signataires. En attendant peut-être que cette requête soit satisfaite par l'organisme en question, les habitants des différents villages de la commune de Bouhamza ne désespèrent pas de voir un jour leur commune raccordée, jusqu'au dernier foyer, au réseau de la fibre optique.

Syphax Y.