Le cimetière Bouhmed nettoyé

L’opération de volontariat, à laquelle a appelé l’association Awal Issawal de la station balnéaire de Melbou, a eu lieu, vendredi dernier, au niveau de la localité de Tahmilt au lieu dit Bouhmed.

Cette louable initiative coïncidant avec le 1er jour de l'an de l'hégire, a drainé une foule de participants venant de Tahmilt et Tizi El-Oued ainsi que d’autres villages limitrophes. De nombreuses personnes, notamment des jeunes, sont venues dès les premières lueurs du jour participer à cette campagne de défrichement et de l’embellissement. «C’est très encourageant de voir une centaine de jeunes venir participer à ce genre d’initiatives. Ils ont d’ailleurs travaillé de bon cœur, en menant à bout cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la promotion et la sauvegarde des traditions des ancêtres (Tiwizi)», a déclaré Fares, l’un des organisateurs de ce volontariat. Pour faciliter la tâche des volontaires, les membres de l’association ont mis à la disposition des bénévoles les moyens et les outils nécessaires, à savoir les pioches, les pelles, les serpes, et les faucilles. Les entrepreneurs de la région se sont aussi joints à la partie. Ils sont d’ailleurs venus participer à l’action avec leurs engins (case, camions et tracteur) pour transporter des quantités considérables de broussailles, herbes sauvages, branchages et détritus et ronces défrichés par les volontaires, avant de procéder à l’aménagement du lieu destiné à la prière des morts. «Malgré la fatigue, l’essentiel est que le cimetière soit nettoyé et débarrassé de toutes les herbes folles», a souligné un sexagénaire qui a participé au volontariat. La plantation d’arbres, pour ombrager le lieu, et l’installation de panneaux d’ornements à l’entrée du cimetière étaient aussi au programme. «C’est une initiative à saluer, ce genre de volontariat renforce et consolide les relations entre les citoyens», déclare, pour sa part, l’Imam de la mosquée de Tizi El-Oued. Pour donner un décore digne et honorable à ce lieu de repos éternel, les adhérents de l’association ont procédé à l’aménagement puis à l’embellissement des locaux et des sanitaires ainsi que du portail principal. Ce geste initié par les responsables du mouvement associatif local vise d'abord à garder ces lieux salubres et dignes, et perpétuer les traditions. «Le souci majeur est la préservation de cet espace faisant partie d’un patrimoine qu’il faut absolument préserver de la dégradation, de la destruction, de toute autre action nuisible pouvant affecter les tombes de nos morts. Chacun de nous est concerné vu que ces morts, ce sont nos parents, nos proches, nos amis… Il est de notre devoir, à tous, de maintenir de tels lieux en bon état, pour le respect et la mémoire de nos défunts, qui ont vécu leur époque parmi les vivants», disait Lakab Abdelaziz, membre de la commission chargée de la gestion du cimetière. Par ailleurs, les organisateurs ne comptent pas s'arrêter à ce stade, puisqu’ils envisagent de mener d'autres opérations de nettoiements et l’éradication des décharges illicites improvisées un peu partout. «Nous constatons que l’état de salubrité de notre quartier se dégrade de plus en plus, c’est pourquoi nous appelons nos concitoyens à plus de civisme. Nous allons incessamment mener une grande opération de nettoyage dans tous les points noirs que nous avons recensés», confiera Mahloul Boubkeur, secrétaire général de cette organisation.

Aziz Khentous