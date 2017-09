Des vergers ravagés par les sangliers

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Les propriétaires de vergers au niveau de la commune de Boudjellil sont confrontés, ces derniers jours, aux incursions impromptues et nocturnes de hordes de sangliers. Ils détruisent tout sur leur passage. «J'en peux plus ! Chaque matin je constate des dégâts sur les arbres fruitiers. Les figuiers et les vignes sont quasiment détruites par les sangliers qui s'introduisent dans mon jardin», fulmine un fellah de Larbâa Takdimt. Pour ce villageois, «le fait d’être loin des agglomérations et habitant près des pineraies, où ces bêtes pullulent en toute quiétude, les sangliers y trouvent leur pleine liberté d’agir. J'ai beau clôturer mon jardin mais peine perdue». Ce problème est vécu par tous les riverains dont les habitations sont situées en périphérie des villages, près des forêts de pins d'Alep, où les sangliers se reproduisent en grand nombre. «Lorsqu’ils pénètrent dans les vergers ils siphonnent tout: fruits et légumes plantés, déchets ménagers, feuillages des arbres, écorces des troncs arbres,...Bref, ils ne laissent rien au hasard. Et par dessus tout, ils détruisent les clôtures en grillage et les défoncent pour pénétrer en hordes incontrôlables», témoigne un autre cultivateur de Tala Lbir. Ce dernier fera remarquer que «même les chiens de garde n'y peuvent rien. Nous sommes vraiment à bout de nos force avec ce problème lancinant», peste-t-il, non sans exprimer son sentiment de résignation. Cet état de fait est partagé par des dizaines de citoyens de cette région qui est entourée d'espaces sauvages constitués de pineraies, de maquis et de garrigues en sus d'une faune riche est variée: sangliers, chacals, lièvres, hérissons, perdrix, porcs-épics, faucons,...Cependant, le problème avec les sangliers est qu’ils ne soient pas «inquiétés» outre mesure, nonobstant leur caractère nuisible. Des chasseurs manquent à exterminer les autres espèces endémiques qui, elles, ne nuisent pas comme les sangliers. Aucune battue n'est organisée pour au moins diminuer leur nombre pour un équilibre faunistique. Au contraire, les chasseurs exterminent les perdrix, les lièvres, les porcs-épics,... et ce pour leur chair.

Syphax Y.