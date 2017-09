Les habitants de Remla bloquent la route

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Indignés par la dégradation de leur cadre de vie et l’état lamentable dans lequel se trouve leur quartier, des dizaines d’habitants de Remla, banlieue du chef-lieu de wilaya, ont bloqué, dimanche dernier, la route menant vers le centre-ville de Béjaïa, pour réclamer des autorités municipales la prise en charge de leurs doléances. Ces dernières sont liées essentiellement à l’aménagement de leur quartier populeux, et notamment la réhabilitation d’une conduite d’assainissement des eaux usées et la réfection des ruelles. Ces protestataires, qui ont barré un axe routier très fréquenté par les automobilistes pour rejoindre le centre-ville, dénoncent «l’indifférence et l’insouciance des responsables concernés». Cela fait plusieurs mois qu’une conduite d’évacuation des eaux usées s’est éclatée, sans que ce problème, pourtant jugé «urgent», ne soit pris en charge sérieusement. «Les eaux usées coulent à ciel ouvert empestant les maisons par des odeurs nauséabondes. Nous avons alerté les autorités, qui ont pris du temps pour intervenir. Les travaux engagées par une entreprise désignée pour réhabiliter ce réseau d’assainissement trainent en longueur», a-t-on déploré. Les habitants de ce quartier disent que leur vie est «empoisonnée par les odeurs se dégageant de ce réseau d’assainissement défectueux.»

B. S.