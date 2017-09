Le réseau AEP prochainement renforcé

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

En dépit d’un amoindrissement substantiel des ressources budgétaires allouées par l’Etat central au profit de la commune de Tibane, le staff en charge des affaires de la collectivité a entrepris des projets d’investissement dans plusieurs secteurs d’activités, dont celui de l’hydraulique. «Notre commune ne fonctionne que grâce aux subventions de l’Etat, malheureusement, elles ont accusé une baisse significative par rapport aux exercices précédents. Cette contrainte nous a imposé d’orienter le budget principalement vers la satisfaction des besoins de base, tels que l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées», a indiqué un élu à l’APC. C’est ainsi qu’en matière d’AEP, informe-t-il, deux projets ont été retenus au programme. «Nous avons unanimement convenu de la réhabilitation d’un linéaire de 1180 mètres de réseau au profit de certaines localités, dont les canalisations sont sujettes à des fuites à répétition, en raison de leur vétusté avérée», explique le responsable de l’APC. Selon notre source, une opération de réhabilitation ciblera le réseau du village Ait Oubelaid, et portera sur la réfection de 880 mètres linéaires de canalisations. Une opération similaire, fait-on savoir, est projetée à hauteur des localités Tassaft et Ahrik, relevant du village Tibane. Le tronçon ciblé par les travaux est d’une longueur de 300 mètres. Le membre de l’exécutif informera, par ailleurs, que le démarrage de ces projets, qui étrennent leur phase de consultation, n’interviendra qu’après formalisation des contrats avec les maitres d’œuvres et l’approbation du contrôleur financier. Réagissant par rapport à ces projets, un citoyen du village Ait Oubelaid s’est dit soulagé, tout en appelant de ses vœux leur concrétisation proche, afin de «libérer les foyers de l’étreinte de la soif». Tout en se félicitant de l’inscription de ces projets, un autre villageois fait état d’un approvisionnement en eau «erratique et insuffisant».

N. M.