Timechret pour célébrer l'Achoura à Takaâts

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le village Takâats, situé dans la commune de Seddouk, prépare activement, depuis avant-hier, la célébration de l'Achoura à travers l'organisation de la traditionnelle Timechret. Timechret, ou la répartition équitable de la viande de bœufs achetés collectivement, consiste en la répartition des parts de cette chair sur tous les foyers de la localité. L'association, Inasliyen qui active à l’occasion, prévoit le sacrifice de plusieurs veaux dans la journée de vendredi prochain pour distribuer, le lendemain, les parts aux différentes familles de ce village qui compte environ 3000 habitants. Cette tradition ancestrale de Timechret ou Louziâa est observée, entre autres, à la veille de chaque fête de l'Achoura, laquelle sera célébrée le 1er octobre prochain. «Nous avons l'habitude de célébrer la fête de l'Achoura avec l'organisation de l'inévitable Timechret pour permettre à tous les villageois de célébrer dans les conditions requises cette fête religieuse» explique un membre de l’association sociale du village. Et de souligner que «Louziâa est une tradition qui nous a été léguée par nos ancêtres, laquelle permet le raffermissement des liens et le renforcement de la fraternité et de l'esprit d'entraide et de convivialité entre les villageois», sans omettre de mettre l’accent sur la situation un peu défficile de ces derniers temps : «En ces temps difficiles, caractérisés par l'érosion du pouvoir d'achat et la cherté tous azimuts, la solidarité et les actions sociales s'avèrent plus que nécessaires, surtout à l'égard des couches défavorisées, et ce pour faire face aux difficultés et atténuer, par là même, les dures conditions de vie auxquelles sont confrontés de larges pans de la société». Cependant, selon le même interlocuteur, la nouveauté, cette année, dans l'organisation de Timechret consiste en le non payement des quotes-parts par les villageois, lesquels, une fois n'est pas coutume, ne sont pas obligés de mettre la main à la poche pour participer financièrement à cette Louziâa, car, selon notre source, des bienfaiteurs ont fait donation de plusieurs veaux au profit du village.

S. Y.