Pénurie d'eau à Seddouk Oufella

La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution continue de sévir dans plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa. Le paradoxe est que, même les localités alimentées à partir de la station de traitement des eaux du barrage de Tichy-Haf, sont affectées par, cette fois-ci, la couleur de l'eau des robinets tirant vers le jaune. Cette coloration anormale de l'eau suivie d'une forte odeur a dissuadé les habitants à la consommer. Et ce n'est pas l'avis rendu public récemment, par l'ADE de Béjaïa qui rassurera, dans la foulée, les consommateurs. Ces derniers nous font part, depuis l’apparition de ce phénomène et en dépit des assurances de l’ADE, leur peur pour leur santé, boudent carrément cette eau. C'est le cas, parmi tant d'autres, des habitants du village Seddouk Oufella dans la commune de Seddouk, qui, pourtant, est alimenté par les eaux du barrage de Tichy-Haf, lesquels continuent de bouder cette eau laquelle est, à leur sens, imbuvable. «L'eau des robinets a pris une couleur étrange. On dirait du "thé" servi via les canalisations», ironise un habitant de cette localité. Et d'ajouter : «la couleur de l'eau est jaunâtre, ce qui indique qu'elle est polluée, en sus de son odeur bizarre». En conséquence à cette situation pour le moins préoccupante, les villageois se rabattent sur les fontaines que compte leur village pour s'approvisionner en eau potable. Des scènes d'une époque révolue reviennent, ces derniers jours, dans ce village rustique, où les citoyens, munis de jerricans et de bidons, font la queue devant ces points d'eau dans l'optique de remplir leurs récipients. L'attente se fait longue, car il y a des dizaines de villageois qui prennent d'assaut, au quotidien, les fontaines du village. Pour les tâches domestiques (lavage des sols, le linge, les bains,...) les habitants se rabattent sur l'achat des citernes pour ce faire. Cela n'est pas sans conséquences fâcheuses sur leurs revenus, entamés par la rentrée sociale d'ailleurs, où ils payent rubis sur ongle des citernes à 1000 DA le remplissage.

