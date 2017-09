5e Journée astronomie de Sirius

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Le centre culturel islamique de Béjaïa abritera, samedi prochain, la cinquième édition de la Journée astronomie qu’organise, chaque année, l’association Sirius des astronomes amateurs de la wilaya de Béjaïa. Au programme de cette manifestation scientifique, qui rassemble les passionnés des sciences de l’univers, de la terre et de l’astronomie, des expositions, des projections de documentaires, observation des taches solaires, ainsi que des conférences animées par des chercheurs dans le domaine de l’astronomie. En tête des conférenciers invités par l’association Sirius, Djounai Baba Aïssa, chercheur au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. M. Djounai animera une conférence sur l’astronomie collective. D’autres orateurs interviendront durant cette journée dédiée à l’astronomie pour discuter sur le programme spatial chinois et l’architecture d’un centre spatial. Cette journée sera couronnée par une soirée d’observation astronomique depuis l’esplanade de la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa. Créée en 2000, cette association s’est fixé comme objectif principal «la vulgarisation de l’activité scientifique au grand public et spécialement à la nouvelle génération». Pour atteindre cet objectif, Sirius organise annuellement des expositions, conférences et séminaires sur l’astronomie et des soirées d’observations astronomiques. En outre, elle propose des stages en astronomie pour des amateurs. Par ailleurs, et pour encourager les chercheurs en astronomie, l’association Sirius a créé, en 2009, le prix Ibn Al-Raqam, en l’honneur de ce célèbre astronome qui a vécu à Béjaïa et est décédé en 1315.

