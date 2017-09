Des projets hydrauliques pour les villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Des projets hydrauliques relatifs à l’adduction d’eau potable, seront réalisés sous peu, au profit de nombreux villages de la commune de Chemini, nous a informé un membre de l’exécutif municipal. «Nous avons reparti les projets en deux lots distincts. Tous deux ont trait à la réhabilitation du réseau de distribution de plusieurs localités, ainsi que le chef-lieu de la commune. Le linéaire cumulé du réseau qui bénéficiera de ces opérations est de l’ordre de 2300 mètres», déclare le responsable de l’APC, précisant que les projets sont en cours de consultation. «Nous avons engagé une procédure de soumission par le biais de l’affichage. Nous avons bon espoir de trouver, à l’issue de cette consultation, des entreprises à même de satisfaire aux exigence du code des marchés», ajoute-t-il. Le premier lot de ce projet, informe-t-on, concerne la réfection du réseau desservant le chef-lieu communal, de même que celui des villages Ait Soula et Tighilt. Son linéaire est de 1100 mètres. L’autre lot, d’une longueur totale de 1200 mètres, sera réalisé au profit de trois villages, à savoir Djenane, Sidi Yahia et Takhlicht. L’inscription de ces projets, indique-t-on, prétend à améliorer la qualité de la desserte publique d’eau potable, en limitant les déperditions qui affectent un réseau de distribution «vétuste et sous dimensionné», note-t-on. «Nous endurons la pénurie à longueur d’année. En période estivale, le rationnement est plus sévère, si bien que le liquide ne coule des robinets qu’à raison d’une fois tous les dix jours», soutient un villageois de Tighilt, tout en caressant l’espoir que ces projets annoncés, contribueront à rétablir une alimentation correcte.

N. M.