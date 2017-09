Ni assainissement, ni eau, ni…

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La joie de disposer d'un toit dans le cadre de l'aide à l’habitat rural tourne à la déception pour la plupart des bénéficiaires. C'est le cas, parmi tant d'autres, des bénéficiaires de logements du Fonal (fonds national du logement) au niveau du village Amsiouène situé dans la commune de Timezrit. En effet, des dizaines d'attributaires de ce type de logement ont vite déchanté, en raison du non raccordement de leurs habitations aux réseaux et voies divers. Leurs maisons ne sont pas encore branchées aux réseaux de distribution de l'eau potable, de l'assainissement et de l'électricité, selon leurs dires. «Cela fait des années qu’on a construit nos habitations dans le cadre de l'aide à l'habitat rural mais sans pour autant les voir raccordées à l'eau, l'assainissement et l'électricité. Et autant d’années que le provisoire dure chez nous, avec des fosses septiques, des citernes d'eau et des câbles refilés par des voisins, en attendant le branchement à toutes ces commodités. Nous désespérons vraiment de voir le bout du tunnel!», tempête l'un des habitants qui a construit sa maison grâce au concours du Fonal. Cette situation résume on ne peut plus clairement l'état peu enviable dans lequel se trouve plongé ce village d'environ 1200 habitants, où le cadre de vie ne cesse de se détériorer au grand dam des villageois. Le développement rural est un vain mot, ici, dans cette localité, où l'on se morfond dans les difficultés et autres carences comme l'eau potable, l'aménagement urbain et les espaces de culture et de loisirs pour les jeunes. Ce village rural possède pourtant des potentialités agricoles non négligeables étant donné qu'il y existe de larges surfaces de terres fertiles n'attendant que leur exploitation. Mais voilà, les moyens viennent à manquer et les agriculteurs se trouvent dans l'expectative…

Syphax Y.