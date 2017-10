Travaux publics et culture au programme

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

«Nous avons dû faire des arbitrages difficiles et opérer des choix douloureux, tant l’enveloppe budgétaire concédée au profit de notre commune, au titre de l’exercice 2017, est insuffisante pour satisfaire les besoins de la population».

Ce sont là les propos et révélation d’un membre de l’assemblée communale de Toudja, déplorant les restrictions ayant affecté ces crédits publics, comparativement aux exercices écoulés. Toujours est-il que l’auguste assemblée a fini par se résoudre à jeter son dévolue sur trois secteurs, à savoir les travaux publics, la culture et le sport, en réservant à chacun une cagnotte appropriée. Le projet inscrit dans le domaine des travaux publics, apprend-on, est en rapport avec l’aménagement et le revêtement du chemin communal reliant les villages Laâzib Ath Ikhlef et Laâzib Ath Aissa. «Cet axe routier sera tapissé d’un béton bitumineux sur un linéaire de 2,5 kilomètres», nous fait-on savoir. Concernant le secteur de la culture, il est programmé une opération d’achèvement de la bibliothèque communale, sise à Larbaâ. «Nous avons déjà injecté par le passé des enveloppes, pour faire progresser ce chantier. La présente cagnotte devrait nous permettre de mener le projet à bon port. Il nous restera alors, une ultime opération d’acquisition des équipements», dira le responsable de l’APC, rappelant que l’inscription de ce temple dédié à la culture, remonte à l’année 2006, au cours de laquelle il a été doté d’une provision budgétaire sur les fonds communs des collectivités locales. Un autre projet en lien avec la culture, mais cette fois sportive, est aussi au programme de ces PCD. Il a trait au revêtement en gazon synthétique et à l’aménagement d’une clôture, pour le stade de proximité de Larbaâ. «Cela augure d’un avenir radieux pour notre commune, quand nos responsables s’investissent et investissent dans la promotion de la culture, et œuvrent à l’émancipation de notre masse juvénile», lâche sur un ton empreint d’optimisme, un jeune universitaire de Toudja.

N. Maouche