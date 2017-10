Absence de bacs à ordures dans les rues

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Un citoyen imbu de civisme ne jette pas les déchets n'importe où. Cependant, il arrive que les bacs à ordures et autres corbeilles fassent défaut, ce qui contraint les citoyens à jeter dans les rues, à leur corps défendant, les "petits" déchets, comme les paquets usagés de cigarettes, les boîtes de jus, les bouteilles d'eau minérale, les mouchoirs en papier,...C'est le cas, parmi tant d'autres, de la ville de Tazmalt, où les corbeilles destinées aux déchets légers sont plutôt très rares. Dans les stations de service très fréquentés par les usagers comme celui qui est situé à proximité du parc communal sur le boulevard Mira Abderrahmane, où des centaines de voyageurs y transitent "produisant", de ce fait, des déchets légers. Toutefois, il a été constaté la présence que d'une seule corbeille au niveau de cet arrêt, laquelle ne désemplit pas de détritus. Il faudra à un citoyen lambda "fourrer", carrément et avec force, une bouteille de soda usagée, par exemple, pour qu'elle soit fixée dans la corbeille. Les citoyens qui ne veulent pas jeter les déchets dans les rues constatent que les rares corbeilles sont remplies, alors ils ne trouvent pas où jeter les emballages usagés. «C'est vraiment déplorable que de constater ce manque flagrant en corbeilles et autres bacs à ordures dans la ville de Tazmalt. Moi, personnellement je ne veux en aucun cas jeter les détritus légers dans la rue, ça me fais mal! Mais toutefois, a-t-on vraiment le choix lorsque nous constatons l'absence des récipients pour ordures? Quelque part, le citoyen n'est pas vraiment fautif, car les autorités communales n'ont pas équipé les rues de corbeilles à papier, car ce ne sont pas tous les habitants qui polluent la ville et qui jettent n'importe où les déchets, il y a des gens qui sont conscients et qui aiment la propreté», affirme un habitant de la ville. Cet état de fait concerne également les lieux publics, très fréquentés par les visiteurs notamment, où les poubelles manquent cruellement dans cette agglomération qui connaît un fourmillement incessant durant la journée.



Syphax Y.