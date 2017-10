Que de branchements électriques anarchiques !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 81 lecture(s)

Si l’éclairage public au niveau de la route nationale qui relie Melbou à Béjaia s’est amélioré sur un tronçon de plus d’une quarantaine de kilomètres, des énergumènes font tout pour le saboter. L’entreprise chargée de l’entretien de ce réseau a placé des luminaires et rabaissé les candélabres à 5 mètres pour les besoins de l’aéroport, c'est-à-dire aux normes techniques pour permettre aux avions de décoller et d’atterrir sans aucune gêne. En plus, il a été procédé au remplacement de tous les pylônes accidentés et à la pose d’une couche de peinture, spéciale antirouille maritime, pour tous les autres afin de donner une nouvelle couleur à ces derniers, mais les branchements illicites à partir de ces poteaux électriques compliquent les choses. Effectivement, il y a des branchements anarchiques qui ont été faits à partir des poteaux électriques dans le seul et unique but d’avoir un jus électrique gratuitement. C’est le cas, du côté de la commune de Boukhelifa à Maghra, où il a été enregistré sept branchements illicites à partir de l’éclairage public vers la plage et certains commerces limitrophes. Mais le problème, c’est qu’à chaque saison estivale, il y a des difficultés à alimenter tous les demandeurs par rapport à la surcharge. Si la société Clips Solaire travaille dans l’intérêt de la région, ce n’est pas le cas des citoyens qui font dans le délestage anarchique. Cela se traduit, généralement en période estivale, en des coupures récurrentes de courant électrique dues à la surcharge.

A. Gana