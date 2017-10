Le chantier aux finitions

Par DDK | Il ya 48 minutes | 105 lecture(s)

Les travaux de réalisation d'un mausolée en hommage à El Mokrani au village El Kelâa, situé à 25 kms du chef-lieu communal d'Ighil Ali, avancent de manière soutenue.

En effet, la structure de la bâtisse a pris fin, et les ouvriers s'attellent aux travaux de finition comme constaté récemment. L'intérieur du mausolée, situé juste à l'entrée du village à quelques mètres seulement du cimetière des martyrs, a été décoré de fort belle manière avec des murs revêtus en faïence superbement décorée avec des motifs mauresques clinquants, remis au goût du jour. L'intérieur offre un décor magnifique, même s'il reste encore des travaux de finition à faire. Le dôme a été garni avec des motifs accrochant, alors que les colonnes hautes de plusieurs mètres, attendent également leur habillage ornemental. Il est de même pour le sol qui n'est pas encore installé. Ainsi, il ne reste pas beaucoup de travaux pour la livraison de ce mausolée tant attendu par la population de la région des Ath Abbas qui est très fière de ce haut lieu de rayonnement et de savoir qu'est El Kelâa N'Ath Abbas, cette citadelle qui a inscrit en lettres d'or son histoire, laquelle commença avec sa construction vers 1510 par l'émir Abderrahmane et son fils Ahmed, sa colonisation après l'insurrection de 1871 et puis son bombardement vers 1958 par l'armée coloniale. Les vestiges de la sauvagerie avec laquelle fut bombardé le village El Kelâa sont encore visibles avec des habitations en ruines. Cependant, le village, même s'il est en proie à une ribambelle de carences et d'insuffisances en tout genre (aménagement urbain, eau potable, gaz de ville,...) garde un panorama époustouflant avec ses sites naturels enchanteurs et ses maisons traditionnelles lesquelles tiennent toujours debout. Et pour ne pas "défigurer" l'architecture patrimoniale de ce village, perché à près de 1200 mètres d'altitude, l'architecture des nouvelles habitations sont "calquées" sur les anciennes maisons afin de garder une certaine homogénéité et uniformité architecturale du village.

Syphax Y.