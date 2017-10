Le prix de la sardine au gré de la vague

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

S'il y a bien un produit de large consommation qui connaît une fluctuation incessante de ses prix c'est bel et bien la sardine. En effet, les tarifs de ce fruit de mer jouent au "yo-yo", à s'y méprendre, laissant les consommateurs perplexes, car parfois les prix flambent, et d'autres fois ils chutent, et ce dans un intervalle généralement court. Dans la même journée, les prix de la sardine peuvent ouvrir au marché avec des tarifs hauts, avant de dégringoler au fil des heures pour être cédée à des prix plutôt "accessibles" aux petites et moyennes bourses. C'est ce qui a été constaté, jeudi dernier, au marché hebdomadaire de Tazmalt, où la sardine a ouvert à 250 DA/Kg, au petit matin, avant de "chuter" quelques heures plus tard, vers 11 heures à 150 DA/Kg. «C'est probablement pour liquider !» conjecturait un client. Faut-il relever que la chaleur qui commençait à se faire ressentir dans ce souk a été pour beaucoup dans la diminution des prix, car les sardiniers avaient cette hantise de vendre rapidement leurs marchandises de peur qu'elle ne soit touchée par la chaleur, laquelle pourrait la corrompre et altérer sa qualité, étant donné que ce produit est sensible à la hausse des températures. Cependant, les vendeurs trouvaient un peu de peine pour commercialiser ce poisson très prisé par la ménagère, car il n'y avait pas trop de monde autour des étals remplis de caisses de sardines fraîches, faut-il le reconnaître. Les vendeurs à la criée insistaient auprès des clients ou plutôt des "curieux" qui s’enquéraient des prix sans pour autant en acheter, à l'ouverture du marché. À 150 DA/Kg la sardine, les chalands trouvaient leur compte, et les sardiniers, jetant du lest, ont pu finalement vider un bon nombre de caisses mais pas toutes. « À ce prix là, la sardine est bonne à prendre! Je savais que les sardiniers allaient réduire les prix, et c'est ce moment-là que j'attendais pour me permettre deux kilos à 300 DA», affirme avec satisfaction un chef de famille.

Syphax Y.